WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|Frühe Anlage
|
15.06.2026 10:04:36
FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein WPP 2012-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem WPP 2012-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die WPP 2012-Anteile bei 8,70 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 114,943 WPP 2012-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 323,45 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Anteils am 12.06.2026 auf 2,81 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,66 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von WPP 2012 betrug jüngst 3,04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WPP 2012 PLC
|
10:04
|FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein WPP 2012-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.06.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
09.06.26
|Handel in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
09.06.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
09.06.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.06.26
|FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
04.06.26
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
03.06.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)