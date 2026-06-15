FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein WPP 2012-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in WPP 2012 gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem WPP 2012-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die WPP 2012-Anteile bei 8,70 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 114,943 WPP 2012-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 323,45 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Anteils am 12.06.2026 auf 2,81 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,66 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von WPP 2012 betrug jüngst 3,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at