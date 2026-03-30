FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein WPP 2012-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in WPP 2012-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der WPP 2012-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,46 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 057,421 WPP 2012-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.03.2026 2 460,62 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,33 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 75,39 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete WPP 2012 eine Marktkapitalisierung von 2,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at