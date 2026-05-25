FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte eine WPP 2012-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WPP 2012-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden WPP 2012-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,85 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 101,481 WPP 2012-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 279,99 GBP, da sich der Wert einer WPP 2012-Aktie am 22.05.2026 auf 2,76 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,00 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für WPP 2012 eine Börsenbewertung in Höhe von 2,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at