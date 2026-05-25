WPP 2012 Aktie

WPP 2012 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 25.05.2026 10:03:55

FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte eine WPP 2012-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WPP 2012-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden WPP 2012-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,85 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 101,481 WPP 2012-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 279,99 GBP, da sich der Wert einer WPP 2012-Aktie am 22.05.2026 auf 2,76 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,00 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für WPP 2012 eine Börsenbewertung in Höhe von 2,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WPP 2012 PLC

mehr Nachrichten