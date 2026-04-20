FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WPP 2012 von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in WPP 2012-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden WPP 2012-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,57 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 044,932 WPP 2012-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 834,38 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Anteils am 17.04.2026 auf 2,71 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71,66 Prozent.

WPP 2012 wurde am Markt mit 2,92 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at