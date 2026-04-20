WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|WPP 2012-Performance im Blick
|
20.04.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WPP 2012 von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden WPP 2012-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,57 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 044,932 WPP 2012-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 834,38 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Anteils am 17.04.2026 auf 2,71 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71,66 Prozent.
WPP 2012 wurde am Markt mit 2,92 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WPP 2012 PLC
|
10:03
|FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WPP 2012 von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
14.04.26
|LSE-Handel: Börsianer lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Dienstagshandel in London: So steht der FTSE 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
14.04.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.04.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 gibt am Montagnachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu WPP 2012 PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WPP 2012 PLC
|3,02
|-2,58%