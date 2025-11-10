FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WPP 2012 von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in WPP 2012-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden WPP 2012-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,50 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die WPP 2012-Aktie investiert, befänden sich nun 133,314 WPP 2012-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen WPP 2012-Papiere wären am 07.11.2025 372,08 GBP wert, da der Schlussstand 2,79 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 62,79 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von WPP 2012 belief sich zuletzt auf 3,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at