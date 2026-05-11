FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: WPP 2012-Aktionäre bekommen weniger Dividende ausgezahlt

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier WPP 2012 am 08.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,15 GBP je Aktie beschlossen. Damit wurde die WPP 2012-Dividende im Vorjahresvergleich um 61,54 Prozent vermindert. Somit schüttet WPP 2012 insgesamt 343,00 Mio. GBP an Aktionäre aus. WPP 2012 hat somit die Gesamtausschüttung verglichen mit dem Vorjahr um 19,29 Prozent verkleinert.

WPP 2012-Dividendenrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging das WPP 2012-Papier via London bei einem Wert von 2,75 GBP aus dem Geschäft. Der Dividendenabschlag auf das WPP 2012-Papier erfolgt am 11.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem WPP 2012-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die WPP 2012-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 4,44 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,76 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr reduzierte sich der WPP 2012-Aktienkurs via London um 54,58 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 18,76 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

WPP 2012- Dividendenerwartung

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0,15 GBP. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5,35 Prozent ansteigen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie WPP 2012

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens WPP 2012 beläuft sich aktuell auf 2,965 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie WPP 2012 besitzt aktuell ein KGV von 0,00. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von WPP 2012 auf 13,550 Mrd.GBP, der Gewinn je Aktie machte -0,20 GBP aus.

Redaktion finanzen.at