Neptune Insurance a Aktie
WKN DE: A41EJX / ISIN: US64073B1035
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20.03.2026 19:43:13
FTV Management Builds $651 Million Position in Neptune Insurance Holdings, According to Recent SEC Filing
According to an SEC filing dated February 17, 2026, FTV Management Company, L.P. initiated a new position in Neptune Insurance Holdings (NYSE:NP), acquiring 22,350,631 shares. The quarter-end position value also rose by $651.74 million, reflecting the addition of the new stake and share price changes.This was a new position, with Neptune Insurance Holdings representing 99.46% of the fund’s 13F reportable assets under management after the trade.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Neptune Insurance Holdings Inc Registered Shs -A-
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17.02.26
|Ausblick: Neptune Insurance A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Neptune Insurance Holdings Inc Registered Shs -A-
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