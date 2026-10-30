FU JIAN ANJOY FOODS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FU JIAN ANJOY FOODS hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,96 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,820 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,77 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,19 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at