FU JIAN ANJOY FOODS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FU JIAN ANJOY FOODS äußerte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FU JIAN ANJOY FOODS ein EPS von 0,960 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat FU JIAN ANJOY FOODS 4,56 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,00 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at