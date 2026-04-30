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30.04.2026 06:31:29
FU JIAN ANJOY FOODS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
FU JIAN ANJOY FOODS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 1,70 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FU JIAN ANJOY FOODS 1,35 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 4,71 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 30,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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