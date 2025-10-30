FU JIAN ANJOY FOODS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FU JIAN ANJOY FOODS lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,830 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,61 Prozent auf 3,77 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at