Fubon Financial hat am 26.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,13 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,82 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei -18 492,8 Millionen TWD – das entspricht einem Abschlag von 106,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,32 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at