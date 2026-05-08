FuboTV A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FuboTV A hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber 6,60 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 278,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 416,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at