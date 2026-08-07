FuboTV A legte Quartalsergebnis vor

FuboTV A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,240 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 290,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 380,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at