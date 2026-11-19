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19.11.2026 06:31:28
FuboTV A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
FuboTV A äußerte sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,44 USD gegenüber -0,720 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,50 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 298,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 377,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,375 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,51 Milliarden USD taxiert.
Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,870 USD sowie einen Umsatz von 6,21 Milliarden USD prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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