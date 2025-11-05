FuboTV gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FuboTV lud am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

FuboTV vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,34 Prozent auf 377,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 386,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at