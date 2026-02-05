FuboTV veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FuboTV hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat FuboTV im vergangenen Quartal 1,55 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 249,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FuboTV 443,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at