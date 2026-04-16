FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Ziele formuliert
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16.04.2026 11:05:00
FUCHS-Aktie höher: Umsatz und Ergebnis sollen bis 2031 deutlich steigen
Das EBIT soll bis 2031 auf 550 bis 600 Millionen Euro von 435 Millionen im Vorjahr zulegen. Die EBIT-Marge wird bei 13 bis 15 Prozent gesehen. 2025 lag die operative Rendite bei 12,2 Prozent.
Für das laufende Jahr hat FUCHS bei der Präsentation der Ergebnisse für 2025 im März einen Umsatz von etwa 3,7 Milliarden Euro und ein EBIT von rund 450 Millionen Euro in Aussicht gestellt.
Den neuen Mittelfristzielen liegen die Wechselkurse zu Ende des Jahres 2025 und die Annahme einer stabilen Entwicklung von Rohstoffkosten und Preisen zugrunde. Die Annahmen sollen jährlich überprüft werden.
"Mit unserer umfassenden technologischen Schmierstoffexpertise, einem breit diversifizierten Portfolio und einer globalen Infrastruktur mit ausgeprägter lokaler Kundennähe sind wir bei FUCHS hervorragend positioniert, sowohl volumenstarke Märkte als auch hochspezialisierte Segmente erfolgreich zu bedienen", sagte der stellvertretende Vorstandschef Timo Reister.
Auf XETRA gewinnt die FUCHS-Aktie zeitweise 1,27 Prozent auf 38,22 Euro.
DOW JONES
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