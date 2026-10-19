FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Bilanz
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19.10.2026 15:15:40
FUCHS-Aktie legt zu: Starke Q3-Ergebnisse übertreffen Erwartungen und treiben Kurs
Der Umsatz kletterte den weiteren Angaben des Mannheimer Unternehmens zufolge auf 3,13 Milliarden Euro nach 2,7 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten 2025.
Für das Gesamtjahr 2026 rechnet die FUCHS SE angesichts der guten Entwicklung nun mit einem EBIT "um die 500 Millionen Euro". Bisher hatte FUCHS eine Bandbreite von 460 Millionen bis 480 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Im Vorjahr hatte das Unternehmen operativ 435 Millionen Euro verdient. Der Analystenkonsens liegt bei 481 Millionen Euro. Denr Umsatz erwartet FUCHS nun bei um die 4,1 anstatt "deutlich über 3,7" Milliarden Euro.
"Für das vierte Quartal 2026 wird inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr gerechnet, gleichzeitig ist aber zu berücksichtigen, dass das vierte Quartal aufgrund der Feiertage saisonal das schwächste Quartal im Jahresverlauf darstellt", so das Unternehmen. FUCHS gehe davon aus, dass sich die Vorzieheffekte des zweiten Quartals auch im vierten Quartal absatzmindernd auswirken dürften.
Die ausführlichen Quartalszahlen will FUCHS am 30. Oktober veröffentlichen.Die FUCHS-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,44 Prozent auf 45,58 Euro.
DJG/kla/uxd
DOW JONES
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