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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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Bilanz 19.10.2026 15:15:40

FUCHS-Aktie legt zu: Starke Q3-Ergebnisse übertreffen Erwartungen und treiben Kurs

FUCHS-Aktie legt zu: Starke Q3-Ergebnisse übertreffen Erwartungen und treiben Kurs

Der Schmierstoffhersteller FUCHS blickt nach einem überraschend starken dritten Quartal optimistischer auf das laufende Gesamtjahr.

Wie der im MDAX notierte Konzern mitteilte, kletterte das EBIT den vorläufigen Angaben zufolge in den drei Monaten auf 149 Millionen nach 117 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten einem Konsens von Vara zufolge nur mit 116 Millionen Euro gerechnet. Für die ersten neun Monate ergeben sich laut FUCHS ein EBIT von 409 Millionen nach 326 Millionen Euro im Vorjahr.

Der Umsatz kletterte den weiteren Angaben des Mannheimer Unternehmens zufolge auf 3,13 Milliarden Euro nach 2,7 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten 2025.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet die FUCHS SE angesichts der guten Entwicklung nun mit einem EBIT "um die 500 Millionen Euro". Bisher hatte FUCHS eine Bandbreite von 460 Millionen bis 480 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Im Vorjahr hatte das Unternehmen operativ 435 Millionen Euro verdient. Der Analystenkonsens liegt bei 481 Millionen Euro. Denr Umsatz erwartet FUCHS nun bei um die 4,1 anstatt "deutlich über 3,7" Milliarden Euro.

"Für das vierte Quartal 2026 wird inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr gerechnet, gleichzeitig ist aber zu berücksichtigen, dass das vierte Quartal aufgrund der Feiertage saisonal das schwächste Quartal im Jahresverlauf darstellt", so das Unternehmen. FUCHS gehe davon aus, dass sich die Vorzieheffekte des zweiten Quartals auch im vierten Quartal absatzmindernd auswirken dürften.

Die ausführlichen Quartalszahlen will FUCHS am 30. Oktober veröffentlichen.

Die FUCHS-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,44 Prozent auf 45,58 Euro.

DJG/kla/uxd

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Bildquelle: FUCHS PETROLUB AG

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