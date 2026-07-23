FUCHS PETROLUB Aktie

FUCHS PETROLUB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579043 / ISIN: DE0005790430

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zuversichtlicher Ausblick 23.07.2026 06:09:00

FUCHS-Aktie steigt: Optimistischerer Ausblick beim operativen Gewinn

FUCHS-Aktie steigt: Optimistischerer Ausblick beim operativen Gewinn

FUCHS wird nach einem guten zweiten Quartal zuversichtlicher.

Der im MDAX notierte Schmierstoffhersteller hat den Ausblick für den operativen Gewinn im Gesamtjahr angehoben. Im zweiten Quartal schnitt FUCHS besser ab als erwartet.

FUCHS rechnet für 2026 nun mit einem EBIT von 460 bis 480 Millionen Euro nach 435 Millionen im Vorjahr. Bislang war der Konzern von 450 Millionen Euro ausgegangen. Der Umsatz wird weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert von 3,7 Milliarden Euro gesehen.

Im ersten Halbjahr stieg das EBIT nach vorläufigen Zahlen auf 260 von 209 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte auf 2 Milliarden Euro von 1,8 Milliarden im Vorjahr. Im zweiten Quartal betrug das EBIT 135 Millionen Euro gegenüber 101 Millionen Euro in dem durch die Zolldiskussionen belasteten Vorjahresquartal. Analysten hatten im Vara-Konsens zuletzt 108 Millionen Euro erwartet.

FUCHS verwies auf eine starke Absatzentwicklung, die getrieben wurde durch Vorzieheffekte infolge des Konflikts im Nahen Osten, durch eingeschränkte Lieferfähigkeit einzelner Marktbegleiter sowie durch organisches Wachstum.

Das EBIT des ersten Halbjahres lasse sich aber nicht fortschreiben. Es werde zwar inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr gerechnet, gleichzeitig geht FUCHS aber davon aus, dass sich die Vorzieheffekte des zweiten Quartals absatzmindernd auswirken und die Rohstoffpreissteigerungen sich auf die Margen auswirken werden.

Die FUCHS-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 1,57 Prozent höher bei 40,04 Euro.

DJG/mgo

Dow Jones Newswires

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rally-Pause: Kepler-Abstufung belastet Aktien von BASF und FUCHS
FUCHS-Aktie höher: Umsatz und Ergebnis sollen bis 2031 deutlich steigen
FUCHS-Aktie überzeugt nach starkem Jahresauftakt - Prognose konkretisiert

Bildquelle: FUCHS PETROLUB AG

Nachrichten zu FUCHS PETROLUB SE Vz.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.