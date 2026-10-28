FUCHS PETROLUB Aktie

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WKN: 579043 / ISIN: DE0005790430

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Anteilsaufstockungen 28.10.2026 11:47:43

FUCHS-Aktie tiefer: Schmierstoffspezialist stärkt Afrika-Geschäft

FUCHS-Aktie tiefer: Schmierstoffspezialist stärkt Afrika-Geschäft

Der Schmierstoffhersteller FUCHS SE baut seine Präsenz im südlichen und östlichen Afrika durch mehrere Übernahmen und Anteilsaufstockungen aus.

FUCHS begründete die Schritte mit den langfristigen Wachstumsperspektiven auf dem Kontinent, die vor allem durch zunehmende Urbanisierung, Infrastrukturinvestitionen sowie expandierende Bergbau- und Industrieaktivitäten getrieben würden.

Wie der Mannheimer MDAX-Konzern mitteilte, hat er Vereinbarungen zur vollständigen Übernahme der bisherigen Joint-Venture-Gesellschaften in Simbabwe, Sambia und Mosambik unterzeichnet. Zudem erwarb FUCHS eine Mehrheitsbeteiligung an einem neuen Gemeinschaftsunternehmen in Kenia und stockte die Beteiligung am bestehenden Joint Venture in Tansania ebenfalls auf eine Mehrheit auf. Finanzielle Details der Transaktionen veröffentlichte das Unternehmen nicht. Die von den Vereinbarungen betroffenen Gesellschaften erzielten derzeit einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro und beschäftigen etwa 170 Mitarbeitende, so FUCHS.

Den Abschluss der Transaktionen erwartet das Unternehmen für Anfang 2027.

Die FUCHS-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,52 Prozent tiefer bei 38,25 Euro.

DOW JONES

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FUCHS-Aktie steigt: Optimistischerer Ausblick beim operativen Gewinn

Bildquelle: FUCHS PETROLUB AG

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