FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D5 / ISIN: DE000A3E5D56
|Zahlenwerk
|
29.04.2026 16:31:00
FUCHS-Aktie überzeugt nach starkem Jahresauftakt - Prognose konkretisiert
Der Umsatz stieg laut Mitteilung leicht um 1 Prozent auf 934 Millionen Euro. Während die Erlöse in Nord- und Südamerika um 6 Prozent sanken, kletterten sie in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika um 5 Prozent. Das Konzern-EBIT kletterte den weiteren Angaben zufolge um 16 Prozent auf 125 Millionen Euro. Analysten hatten hier im Konsens nur 114 Millionen Euro erwartet.
Für das laufende Jahr rechnet der Konzern weiter mit einem EBIT bei etwa 450 Millionen Euro. Den Umsatz sieht das Unternehmen inflationsbedingt nun deutlich über der Marke von 3,7 Milliarden Euro. Bisher wurden rund 3,7 Milliarden Euro erwartet. Den Free Cashflow vor Akquisitionen sieht das Unternehmen dagegen unter 270 Millionen Euro - bisher wurden circa 270 Millionen Euro erwartet.
"Die Schließung der Straße von Hormus und die teilweise Zerstörung von Anlagen der Petrochemie in der Golfregion führten zu einer Verknappung und deutlichen Preissteigerungen bei Rohstoffen", heißt es weiter. "Hinzu kommt ein damit verbundener Anstieg der Kosten für Energie und Logistik."Via XETRA zeigt sich die FUCHS-Aktie am Mittwoch zeitweise 9,11 Prozent höher bei 33,55 Euro.
DJG/kla/mgo
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu FUCHS SE
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: FUCHS SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.03.26
|Ausblick: FUCHS SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu FUCHS SE
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|40,14
|-2,43%
|FUCHS SE
|32,35
|-1,67%