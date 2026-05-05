FUCHS PETROLUB Aktie
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05.05.2026 12:30:03
FUCHS mit “John Deere Supplier of the Year Award 2025” ausgezeichnet
FUCHS mit “John Deere Supplier of the Year Award 2025” ausgezeichnet FUCHS SE / Schlagwort(e): SonstigesFUCHS mit “John Deere Supplier of the Year Award 2025” ausgezeichnet 05.05.2026 / 12:30 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.FUCHS mit “John Deere Supplier of the Year Award 2025” ausgezeichnetMannheim, 5. Mai 2026 – Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe wurde vor wenigen Tagen mit dem „John Deere Delivering Excellence Supplier Award 2025“ in der Kategorie Aftermarket ausgezeichnet – mittlerweile bereits zum dritten Mal. Mit der Ehrung als Supplier of the Year wurden insbesondere die herausragenden Leistungen von FUCHS in Mexiko und China anerkannt.Der Preis wurde FUCHS am 15. April 2026 im John Deere Headquarter in Moline, Illinois, verliehen. Schon in den Jahren 2019 und 2022 hatte FUCHS diese Auszeichnung erhalten und wurde darüber hinaus im Jahr 2025 zum achten Mal in Folge mit dem Partnerstatus gewürdigt.FUCHS überzeugt als strategischer Lieferant durch hervorragenden Service, beständiger Qualität und ausgeprägter Flexibilität. Ausschlaggebend für die Auszeichnung im Jahr 2025 waren insbesondere die reibungslose und kooperative Umstellung der Versorgung in Südmexiko von einem bisherigen Lieferanten auf FUCHS sowie die kontinuierliche Entwicklung maßgeschneiderter Spezialprodukte für den chinesischen Markt.FUCHS und John Deere verbindet seit vielen Jahren eine enge und erfolgreiche Partnerschaft in der Versorgung der John-Deere-Händler und Endkunden mit Genuine Oils. „Wir sind insbesondere stolz darauf, dass FUCHS der einzige Schmierstoffpartner ist, der John Deere weltweit auf allen sechs Kontinenten beliefert“, sagte Vorstandsvorsitzender Stefan Fuchs. „Diese Würdigung der hohen Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Innovationskraft von FUCHS als globalem Partner freut uns sehr und ist ein großer Ansporn für die Zukunft.“„Stolz und dankbar“ zeigte sich Carsten Meyer, Executive Vice President und verantwortlich für die Divisionen Automotive Aftermarket, OEM und Bergbau, für die Auszeichnung, die er stellvertretend für FUCHS entgegennehmen konnte. „Diese Anerkennung spiegelt nicht nur die Stärke unserer Partnerschaft wider, sondern auch das Vertrauen, den Respekt und die gemeinsamen Werte, die sich über viele Jahre zwischen unseren Unternehmen entwickelt haben.“ Erfolge wie dieser erinnerten daran, welche Rolle Partnerschaft spiele, insbesondere in einem herausfordernden und dynamischen Marktumfeld.FUCHS SEPublic RelationsEinsteinstraße 1168169 MannheimTel. +49 621 3802-1104tina.vogel@fuchs.com www.fuchs.com/gruppe Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/Über FUCHS1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die knapp 7.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich.05.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Sprache:DeutschUnternehmen:FUCHS SEEinsteinstraße 1168169 MannheimDeutschlandTelefon:+49 (0)621 / 3802-0Fax:+49 (0)621 / 3802-7190E-Mail:ir@fuchs.comInternet:www.fuchs.com/gruppeISIN:DE000A3E5D64, DE000A3E5D56 WKN:A3E5D6, A3E5D5Indizes:MDAXBörsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSXEQS News ID:2321452 Ende der MitteilungEQS News-Service 2321452 05.05.2026 CET/CEST <script type="text/javascript">window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info={"beacon":"bam.eu01.nr-data.net","licenseKey":"NRJS-c863b9957970ef06957","applicationID":"297531639","transactionName":"MhBSZQoZCEcCBRZQXQtac0QLDAlZTDkDSVs6Wl5UDwsAUQYCERZUAAFTWVcDEk0TAx8WSQwRTR4cHRJVCgpNQlQAEFR1HQwHXQ8vBkQdHhNfQxUZEkk8AQdN","queueTime":0,"applicationTime":97,"atts":"HldFE0IDGxhBB0ADSRgI","errorBeacon":"bam.eu01.nr-data.net","agent":""}</script>Weiter zum vollständigen Artikel bei FUCHS PETROLUB AG Vz.
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