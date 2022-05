FUCHS PETROLUB-Aktie gewinnt: FUCHS PETROLUB übernimmt E-Lyte Innovations

Der Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB erweitert seinen Tätigkeitsbereich und steigt in den Batteriemarkt ein.

Das Mannheimer Unternehmen übernimmt laut Mitteilung 28 Prozent an der E-Lyte Innovations GmbH. Das Unternehmen entwickelt und produziert Flüssig-Elektrolyte für hochleistungsfähige Batterien im industriellen und im automotiven Bereich. "Damit setzen wir den Fuß auf für uns neues Terrain außerhalb der klassischen Einsatzgebiete für Schmierstoffe", wird FUCHS PETROLUB -CEO Stefan Fuchs in der Mitteilung zitiert.

Insgesamt investierte der im MDAX notierte Konzern rund 8 Millionen Euro in das neue Tätigkeitsfeld. Die beiden Unternehmen wollen am Standort von FUCHS PETROLUB in Kaiserslautern die Fertigungsinfrastruktur schaffen, um die Industrialisierung, Skalierung und das weitere Wachstum zu ermöglichen. Die Produktion soll im Sommer 2023 starten. Dritter Partner des Joint-Ventures sei die deutsche Customcells Holding GmbH, die sich auf die Entwicklung von hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Batteriezellen spezialisiert hat.

Die Beteiligung an E-Lyte könne sukzessive erhöht werden. Elektrolyte sind ein wesentlicher Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien unter anderem für die E-Mobilität.

Auf XETRA geht es für Vorzugsaktie von FUCHS PETROLUB am Mittwoch zeitweise um 2,84 Prozent nach oben auf 27,52 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)