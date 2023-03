FUCHS PETROLUB-Aktie mit Verlusten: Berenberg hebt Ziel für FUCHS PETROLUB auf 42 Euro - 'Buy'

Sinkende Rohstoffkosten dürften sich im zweiten Halbjahr bei FUCHS PETROLUB positiv bemerkbar machen, Analyst Sebastian Bray am Dienstagnachmittag in einer Beurteilung der Jahresbilanz des Schmierstoffherstellers. Er sieht Spielraum in puncto Markterwartungen und Bewertung.

Die Aktie von FUCHS PETROLUB verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,70 Prozent auf 37,10 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)