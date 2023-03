Fuchs Petrolub erhöht nach Gewinnanstieg auch Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Fuchs Petrolub hat vergangenes Jahr dank einer starken Entwicklung besonders in Nord- und Südamerika sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Die Aktionäre will der Schmierstoffhersteller an der positiven Entwicklung teilhaben lassen: Die Dividende soll auf 1,07 von 1,03 Euro je Vorzugsaktie erhöht werden, kündigte der im MDAX notierte Konzern anlässlich der Bilanzpressekonferenz an. Für das neue Jahr äußerte sich Fuchs Petrolub vorsichtig optimistisch.

Im abgelaufenen Jahr kletterte der Umsatz laut Mitteilung um 19 Prozent auf 3,412 Milliarden Euro. Alleine in Nord- und Südamerika lag der Umsatzzuwachs bei 39 Prozent. Das Konzern-EBIT stieg den weiteren Angaben zufolge leicht um 1 Prozent auf 365 Millionen Euro. Damit hat Fuchs Petrolub die eigenen Ziele erreicht: Der Umsatz sollte über 3,3 Milliarden Euro liegen, das EBIT auf Vorjahresniveau von 363 Millionen Euro.

Für das laufende Jahre rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen: Der Umsatz soll im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen und damit auf circa um 3,6 Milliarden Euro. Das EBIT sieht Fuchs Petrolub bei um 390 Millionen Euro. Der freie Cashflow vor Akquisitionen soll circa 250 Millionen Euro erreichen nach nur 61 Millionen Euro im Vorjahr.

March 08, 2023