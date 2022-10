FUCHS PETROLUB SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 30.09.2022 / 18:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum EmittentenName:FUCHS PETROLUB SEStraße, Hausnr.:Einsteinstraße 11PLZ:68169Ort:MannheimDeutschlandLegal Entity Identifier (LEI):529900SNF9E1P5ZO4P982. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der StimmrechteXSonstiger Grund:acting in concert3. Angaben zum MitteilungspflichtigenNatürliche Person (Vorname, Nachname): Lucas-Christopher HaaßGeburtsdatum: 26.01.19894. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.Rudolf Fuchs GmbH & Co. KG5. Datum der Schwellenberührung:30.09.20226. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHGneu54,87 %0,00 %54,87 %69500000letzte Mitteilungn/a %n/a %n/a %/7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)ISINabsolutin % direkt (§ 33 WpHG)zugerechnet (§ 34 WpHG)direkt (§ 33 WpHG)zugerechnet (§ 34 WpHG)DE000A3E5D561381349750 %54,87 %Summe3813497654,87 %b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des InstrumentsFälligkeit / VerfallAusübungs­zeitraum / LaufzeitStimmrechte absolutStimmrechte in %00,00 % Summe00,00 %b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des InstrumentsFälligkeit / VerfallAusübungs­zeitraum / LaufzeitBarausgleich oder physische AbwicklungStimmrechte absolutStimmrechte in %00,00 % Summe00,00 %8. Informationen in Bezug auf den MitteilungspflichtigenXMitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:UnternehmenStimmrechte in %, wenn 3% oder höherInstrumente in %, wenn 5% oder höherSumme in %, wenn 5% oder höher 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Anteil StimmrechteAnteil InstrumenteSumme Anteile % % %10. Sonstige Informationen: Datum30.09.2022 30.09.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com Sprache:DeutschUnternehmen:FUCHS PETROLUB SEEinsteinstraße 1168169 MannheimDeutschlandInternet:www.fuchs.com/gruppe Ende der MitteilungEQS News-Service