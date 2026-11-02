Fuchs Petrolub SE Pref gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fuchs Petrolub SE Pref hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fuchs Petrolub SE Pref ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,29 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,05 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,204 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,22 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at