Fuchs Petrolub SE Pref hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fuchs Petrolub SE Pref hat am 20.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,00 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 916,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,660 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Fuchs Petrolub SE Pref ein EPS von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Fuchs Petrolub SE Pref mit einem Umsatz von insgesamt 4,02 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at