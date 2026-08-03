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03.08.2026 06:31:29
Fuchs Petrolub SE Pref: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Fuchs Petrolub SE Pref hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fuchs Petrolub SE Pref noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,24 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 997,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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