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01.05.2026 06:31:29
Fuchs Petrolub SE Pref vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Fuchs Petrolub SE Pref hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fuchs Petrolub SE Pref noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Fuchs Petrolub SE Pref mit einem Umsatz von insgesamt 1,09 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,36 Prozent gesteigert.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,179 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,08 Milliarden USD geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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