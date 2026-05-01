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01.05.2026 06:31:29
Fuchs Petrolub SE Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fuchs Petrolub SE Un hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Fuchs Petrolub SE Un 1,09 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 972,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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