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03.08.2026 06:31:29
Fuchs Petrolub SE Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fuchs Petrolub SE Un äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 997,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,24 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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