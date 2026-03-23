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23.03.2026 06:31:29
Fuchs Petrolub SE Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fuchs Petrolub SE Un hat am 20.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fuchs Petrolub SE Un 0,140 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,00 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 916,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,660 USD beziffert, während im Vorjahr 0,620 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,02 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,81 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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