FUCHS SE: Stefan Fuchs, Kauf Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 09.08.2024 / 13:38 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personena) NameTitel:Vorname:StefanNachname(n):Fuchs2. Grund der Meldunga) Position / StatusPosition:Vorstandb) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsichta) NameFUCHS SEb) LEI529900SNF9E1P5ZO4P98 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt:AktieISIN:DE000A3E5D56b) Art des GeschäftsKaufc) Preis(e) und VolumenPreis(e)Volumen31,25 EUR812,50 EUR31,25 EUR62,50 EUR31,20 EUR343,20 EUR31,20 EUR3.151,20 EUR31,20 EUR811,20 EUR31,20 EUR62,40 EUR31,20 EUR2.402,40 EURd) Aggregierte InformationenPreisAggregiertes Volumen31,205714 EUR7.645,40 EURe) Datum des Geschäfts2024-08-08; UTC+2f) Ort des GeschäftsName:CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)MIC:CEUX09.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com Sprache:DeutschUnternehmen:FUCHS SEEinsteinstraße 1168169 MannheimDeutschlandInternet:www.fuchs.com/gruppe Ende der MitteilungEQS News-Service