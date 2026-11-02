|
02.11.2026 06:31:29
FUCHS SE gewährte Anlegern Blick in die Bücher
FUCHS SE hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,640 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1,12 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 896,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,723 EUR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,08 Milliarden EUR erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!