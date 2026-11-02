FUCHS SE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FUCHS SE hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,640 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,12 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 896,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,723 EUR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,08 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at