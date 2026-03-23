FUCHS SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FUCHS SE stellte am 20.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte FUCHS SE einen Gewinn von 0,510 EUR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FUCHS SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 863,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 859,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,33 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,29 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat FUCHS SE 3,56 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,53 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at