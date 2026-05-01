FUCHS SE VZ legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FUCHS SE VZ hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FUCHS SE VZ 0,590 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 934,0 Millionen EUR gegenüber 924,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at