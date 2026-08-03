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03.08.2026 06:31:29
FUCHS SE VZ legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
FUCHS SE VZ hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FUCHS SE VZ ein EPS von 0,510 EUR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent auf 1,07 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 880,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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