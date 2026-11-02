FUCHS SE VZ legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FUCHS SE VZ hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 EUR gegenüber 0,640 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,12 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 896,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,723 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,08 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at