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23.03.2026 06:31:29
FUCHS SE VZ: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
FUCHS SE VZ lud am 20.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte FUCHS SE VZ einen Gewinn von 0,510 EUR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 863,0 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 859,0 Millionen EUR umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,34 EUR. Im letzten Jahr hatte FUCHS SE VZ einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,08 Prozent auf 3,56 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,53 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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