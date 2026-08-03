FUCHS SE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FUCHS SE gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FUCHS SE 0,500 EUR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FUCHS SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,07 Milliarden EUR im Vergleich zu 880,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at