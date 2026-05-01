FUCHS SE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FUCHS SE äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,590 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat FUCHS SE 934,0 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 924,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at