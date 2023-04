FUCHS startet erfolgreich ins Jahr 2023 EQS-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/QuartalsergebnisFUCHS startet erfolgreich ins Jahr 2023 28.04.2023 / 07:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FUCHS startet erfolgreich ins Jahr 2023 Umsatz preisgetrieben mit deutlichem Anstieg um 16% auf 936 Mio EUR EBIT mit 103 Mio EUR um 11% über Vorjahr Freier Cashflow vor Akquisitionen mit 52 Mio EUR signifikant über Vorjahr Prognose bestätigtFUCHS auf einen Blick in Mio EUR Q1 2023 Q1 2022 Abw. Abw. % Umsatz (1) 936 808 128 16 Europa, Mittlerer Osten, Afrika 552 481 71 15 Asien-Pazifik 252 237 15 6 Nord- und Südamerika 181 141 40 28 Konsolidierung -49 -51 2 - EBIT 103 93 10 11 Ergebnis nach Steuern 73 67 6 9 Investitionen 17 11 6 55 Freier Cashflow vor Akquisitionen 52 13 39 >100 Ergebnis je Aktie in EUR Stammaktie 0,54 0,48 0,06 13 Vorzugsaktie 0,54 0,48 0,06 13 Mitarbeitende zum 31. März 6.120 6.013 107 2 Nach Sitz der Gesellschaften„Mit einem EBIT in Höhe von 103 Mio EUR sind wir sehr gut ins neue Jahr gestartet. Die im Jahresverlauf 2022 aufgrund stark gestiegener Rohstoffkosten sowie hoher Inflationsraten notwendigen Preisanpassungen wirken und ermöglichen im Vorjahresvergleich eine Steigerung des Bruttoergebnisses und darüber hinaus auch die Deckung der inflationsbedingten Kostensteigerungen, vor allem im Bereich der Energie-, Personal- und Frachtkosten. Insgesamt steigerte FUCHS sein EBIT im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 10 Mio EUR oder 11%. Den größten Beitrag zu dieser Ergebnissteigerung leistete mit einem Anstieg von 6 Mio EUR oder starken 14 % die Region EMEA. Daneben konnte aber auch Nord- und Südamerika mit Geschäftszuwächsen und einer Ergebnissteigerung von 2 Mio EUR oder 12% überzeugen. In der Region Asien-Pazifik belastete der pandemiebedingt schwierige Jahresbeginn in China die Entwicklung der Gesamtregion, die leichte Ergebniseinbußen in Höhe von 1 Mio EUR oder 3% hinnehmen musste.Auf Basis des sehr guten ersten Quartals blicken wir mit Zuversicht auf die kommenden Monate. Gleichzeitig bestehen die Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds sowie der Rohstoffpreise fort. In Summe bestätigen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr und gehen unverändert von einem EBIT um 390 Mio EUR aus.“Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SEGeschäftsentwicklung im KonzernFUCHS hat in den ersten drei Monaten 2023 einen Umsatz von 936 Mio EUR (808) erzielt, der 16% über dem Vorjahreszeitraum lag.Das Wachstum aller Regionen war überwiegend preisgetrieben, positive Währungseffekte der Region Nord- und Südamerika konnten negative Effekte der Region Asien-Pazifik und EMEA nicht ganz ausgleichen.Das EBIT profitierte von den Preissteigerungen des Vorjahres und konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Mio EUR oder 11% auf 103 Mio EUR gesteigert werden.Die EBIT-Marge lag mit 11,0 % unter der Marge des Vorjahresquartals (11,5), konnte aber gegenüber dem vierten Quartal 2022 um 1,2 Prozentpunkte gesteigert werden.Während die Regionen EMEA und Nord- und Südamerika ihr EBIT steigerten, musste die Region Asien-Pazifik einen leichten Rückgang verzeichnen.Das Ergebnis nach Steuern stieg um 9% auf 73 Mio EUR (67).Das Ergebnis betrug 0,54 EUR (0,48) sowohl je Stammaktie als auch je Vorzugsaktie.Der Freie Cashflow vor Akquisitionen lag mit 52 Mio EUR (13) deutlich über dem Vorjahreswert und war trotz höherer Investitionen durch einen geringeren Aufbau im Nettoumlaufvermögen begünstigt. Geschäftsentwicklung in den RegionenMit 552 Mio EUR (481) lag der Umsatz der Region Europa, Mittlerer Osten, Afrika (EMEA) preisgetrieben 15% über dem Umsatz der ersten drei Monate 2022. Das EBIT stieg um 14% auf 50 Mio EUR (44). Zu dem Ergebnisanstieg konnten insbesondere Deutschland, Schweden, Großbritannien und Polen beitragen.Die Region Asien-Pazifik konnte den Umsatz preisgetrieben um 6% auf 252 Mio EUR (237) steigern. Das EBIT lag durch einen langsamen Jahresstart in China mit 28 Mio EUR (29) leicht unter dem Vorjahresquartal.Die Region Nord- und Südamerika verzeichnete das höchste Umsatzwachstum mit 28% auf 181 Mio EUR (141). Die gesamte Region konnte von Preisanpassungen und einer positiven Geschäftsentwicklung profitieren. Das EBIT konnte mit 19 Mio EUR (17) durch die positive Geschäftsentwicklung und positive Währungseffekte leicht gesteigert werden.Prognose bestätigtFUCHS bewegt sich weiterhin in einem stark volatilen Umfeld. Die Unsicherheit in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Rohstoff- und damit auch die Verkaufspreise muss dabei in Betracht gezogen werden. Basierend auf einem sehr guten ersten Quartal halten wir an unserer Prognose für das Gesamtjahr fest: Umsatz: um 3,6 Mrd. EUR EBIT: um 390 Mio EUR FVA: über Vorjahr (172 Mio EUR) Freier Cashflow vor Akquisitionen: um 250 Mio EURUnsere globale Aufstellung und solide Finanzbasis sind unverändert robust. FUCHS fokussiert sich weiterhin auf profitables Wachstum und die Umsetzung von FUCHS2025.Mannheim, 28. April 2023 FUCHS PETROLUB SEPublic RelationsEinsteinstraße 1168169 MannheimTel. +49 621 3802-1104tina.vogel@fuchs.com www.fuchs.com/gruppe Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/ Über FUCHS1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alleIndustrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.100 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich.Wichtiger HinweisDiese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören. Die FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. 28.04.2023 CET/CEST