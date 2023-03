FUCHS verlängert Vorstandsverträge von Dr. Timo Reister und Dr. Ralph Rheinboldt EQS-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): PersonalieFUCHS verlängert Vorstandsverträge von Dr. Timo Reister und Dr. Ralph Rheinboldt 07.03.2023 / 10:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.FUCHS verlängert Vorstandsverträge von Dr. Timo Reister und Dr. Ralph Rheinboldt Der Aufsichtsrat von FUCHS PETROLUB SE hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Vorstandsmitglieder Dr. Timo Reister und Dr. Ralph Rheinboldt für weitere fünf Jahre bis Dezember 2028 in ihren Ämtern zu bestätigen.Mit dieser Vertragsverlängerung sichert sich FUCHS die Erfahrung und Kompetenzen zweier langjähriger Vorstandsmitglieder. Bereits im Jahr 2022 war mit der Bestellung von zwei neuen Mitgliedern eine Verjüngung im Vorstand eingeleitet worden – mit klaren Schwerpunkten auf den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Internationalität. „Mit dem neu formierten Vorstandsteam sind wir für die Zukunft hervorragend gerüstet. Die Kombination aus Kontinuität, Erfahrung und neuen Impulsen von außen wird uns dabei helfen, kommende Herausforderungen zu meistern“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Christoph Loos.Dr. Timo Reister ist 43 Jahre alt, seit 13 Jahren im Unternehmen und seit 2016 Vorstandsmitglied. Er verantwortet die Regionen Asien-Pazifik und Amerika sowie die Automotive Aftermarket-Division und ab April auch die OEM- und Bergbau-Divisionen.Dr. Ralph Rheinboldt ist 55 Jahre alt, seit 24 Jahren im Unternehmen und seit 2009 Vorstandsmitglied. Das Verantwortungsgebiet umfasst die Region EMEA (Europa, Afrika und Mittlerer Osten) sowie die Industrie- und Spezialitäten-Divisionen.Die beiden neuen Gesichter im Vorstand sind Isabelle Adelt (38) und Dr. Sebastian Heiner (44). Adelt trat am 1. November 2022 als Finanzvorstand (CFO) an. Dr. Heiner folgte zum 1. Januar 2023 als Technik-Vorstand (CTO) auf Dr. Lutz Lindemann (62), der Ende März aus dem Vorstand ausscheidet und Mitte 2023 in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird.Die Verträge von Stefan Fuchs, Isabelle Adelt und Dr. Sebastian Heiner enden zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Der Vertrag von Stefan Fuchs (55) läuft bis Ende Juni 2026. Der Vertrag der CFO Isabelle Adelt läuft bis Ende Oktober 2025 und der des CTO Dr. Sebastian Heiner bis Ende Dezember 2025.Mannheim, 7. März 2023FUCHS PETROLUB SEPublic RelationsEinsteinstraße 1168169 MannheimTelefon +49 621 3802-1104E-Mail: tina.vogel@fuchs.comDie folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/ Über FUCHS1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich.07.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com Sprache:DeutschUnternehmen:FUCHS PETROLUB SEEinsteinstraße 1168169 MannheimDeutschlandTelefon:+49 (0)621 / 3802-0Fax:+49 (0)621 / 3802-7190E-Mail:ir@fuchs.comInternet:www.fuchs.com/gruppeISIN:DE000A3E5D64, DE000A3E5D56 WKN:A3E5D6, A3E5D5Indizes:MDAXBörsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate ExchangeEQS News ID:1575817 Ende der MitteilungEQS News-Service