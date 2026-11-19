Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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19.11.2026 09:33:00
Fuchteln statt Grafikkrieg: Warum die Wii Sony und Microsoft abhängte
Vor genau 20 Jahren brachte Nintendo seine Wii auf den Markt. Und eroberte mit dieser technisch so rückständigen Konsole ganz unerwartete Zielgruppen.
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|Microsoft Corp.
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|SONY CORP ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADR
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