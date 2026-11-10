Fudo Tetra gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fudo Tetra gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 72,72 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fudo Tetra noch ein Gewinn pro Aktie von 35,53 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fudo Tetra 20,94 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at