Fudo Tetra hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fudo Tetra präsentierte in der am 09.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 35,53 JPY, nach 46,13 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 35,53 JPY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 20,45 Milliarden JPY gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at