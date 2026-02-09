Fudo Tetra informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fudo Tetra hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 142,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 87,83 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,74 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 20,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at