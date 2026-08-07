Fudo Tetra öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fudo Tetra präsentierte in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 48,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 48,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fudo Tetra im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at